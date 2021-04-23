Джейсон Стэйтем оценил свой портрет на заборе в России

Известному английскому актеру Джейсону Стэйтему показали фото одного из заборов в России с его изображением, передает zakon.kz.

Журналист Lenta.ru во время интервью с актером рассказал, что в России Стэйтем имеет особенный статус - в интернете полно цитат и демотиваторов с его цитатами.

И в них вы предстаете таким пацанским идеалом, образцом уличной маскулинности, - сказал журналист.

Затем показал Джейсону Стэйтему фото его портрета на заборе.

фото: Pikabu

Ахахахаха, я польщен! - отреагировал актер.

Затем он рассказал, что в каком-то смысле вырос на улицах.

Мутил разные делишки на перекрестках. Встречал немало сомнительных персонажей. Мое детство и юность прошли на окраинах в южном Лондоне. Вокруг всегда хватало жестких пацанов, людей с интересными лицами. Так что, наверное, во мне осталась эта аутентичность. А маскулинность... Ну, я мужчина, да. И мне свойственны все те вещи, которые любят мужики вроде меня. Люблю делать вещи своими руками. Люблю нести ответственность. Стараюсь быть хорошим отцом и надежным защитником своей леди (смеется). Так что у меня определенно есть маскулинное нутро. Но в то же время я стараюсь с этим не перегибать. У нас, мужиков, тоже чувства есть. Как и у всех. Скрывать их не всегда правильно, - сказал Стэйтем.