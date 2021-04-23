8,3 км теплосетей отремонтируют в Алматы в 2021 году

О планах по ремонту теплосетей в Алматы стало известно в ходе онлайн-общественных слушаний по итогам работы АлТС за 2020 год, передает zakon.kz.

По озвученным данным, всего в 2021 году планируется реконструировать 8,3 км. сетей, количество объектов, которые обеспечивают теплоснабжением: МЖД – 691, ЧЖД – 91, дет.сад -17, школы – 43, больницы – 9, прочие потребители – 245.

Снижение повреждаемости на магистральных тепловых сетях показывает положительный результат за счет ежегодного проведения реконструкций магистральных сетей в предизолированном исполнении, тогда как на распределительных сетях наблюдается резкое увеличение в связи с отсутствием финансирования проведения реконструкций. Нормативные потери по коммунальным сетям в 2020 году составили 54,95 тыс. Гкал., нормативные потери – 1 217,7 тыс. Гкал. Сверхнормативные потери составили 67,95 тыс. Гкал (снижение на 57% по сравнению с 2019 годом), они образовались по причинам неполного распределения дисбаланса тепловой энергии и теплоносителя (30 тыс.Гкал), несоответствия нормативной и фактической продолжительности отопительного периода (42 тыс. Гкал), - пояснили представители ТОО "Алматинские тепловые сети".

Ежегодно к общей протяженности тепловых сетей ТОО "АлТС" добавляются вновь построенные и коммунальные тепловые сети, переданные на баланс ТОО "АлТС" от Управления государственных активов города Алматы. Так, на 31 декабря 2020 года общая протяженность сетей составляет 1 284,146 км. На конец декабря 2020 года доля тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет составляет 62,4%, что на 1,3% больше, чем на начало 2020 года. Общая протяженность тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет ежегодно растет.

Старение (износ) тепловых сетей опережает количество модернизированных сетей, так же увеличение протяженности изношенных сетей происходит за счёт принятия на баланс ТОО АлТС нереконструированных коммунальных и бесхозяйных тепловых сетей с предельным сроком эксплуатации и отсутствием должного уровня реконструкции на распределительных сетях. Износ тепловых сетей в 2020 году вырос на 43,9 км, в том числе износ принятых из коммунальной собственности тепловых сетей составил 30 км, - пояснили в АлТС.

Объем предоставленных услуг по теплоснабжению (покупка у теплоисточников) составил 7 711,3 тыс. Гкал., по сравнению с 2019 годом увеличившись на 832,9 тыс. Гкал или 12,1%. Это связано с тем, что в 2020 году отключение от услуг теплоснабжения произвели позже (22 апреля, вместо 4 апреля), а подключение произвели раньше (28 сентября вместо 22 октября), реализовано 6 354,85 тыс. Гкал. (увеличение на 14,2% или на 794,94 тыс. Гкал).

Подготовил Альберт Ахметов