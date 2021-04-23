При загадочных обстоятельствах. Мертвого мужчину нашли в Караганде

На улице в Караганде нашли мертвого мужчину, передает zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях.

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В полиции подтвердили факт и сообщили, что назначены экспертизы.

22 апреля в 11.50 часов у магазина "Айза" по ул. Муканова без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп 60-летнего жителя города. Труп помещен в морг на проведение судебно-медицинской экспертизы. Факт зарегистрирован в полиции. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение, - сказано в сообщении пресс-службы ДП Карагандинской области.