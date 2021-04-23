В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В шести областях Казахстана 24 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, местами 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гроза. Ветер западный, северо-западный, днем местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области днем местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный местами 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.