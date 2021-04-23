В ЗКО скончался депутат облмаслихата

Умер депутат областного маслихата ЗКО Катауолла Ашигалиев, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Катауолла Ашигалиев болел ковидной пневмонией, последние четыре дня был в реанимации областной многопрофильной больницы. Умер ночью 23 апреля.

Катауолла Миралиевич Ашигалиев родился 26 февраля 1948 года.

Работа в автотранспортной сфере.

1986-1992 гг. - заместитель председателя горисполкома Уральска. Курировал предприятия жизнеобеспечения областного центра, занимался его благоустройством;

1993-1994 гг. - аким города Уральск;

с 1999 года - депутат областного маслихата Западно-Казахстанской области;

в 1995 году организовал небольшое крестьянское хозяйство агрохолдинг «Акас»;

в 2016 году вошёл в состав Республиканской земельной комиссии от Западно-Казахстанской области.