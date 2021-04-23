Заморозки ожидаются в Казахстане

Заключительный гидрологический прогноз (с 23 по 30 апреля) на весенний период паводков/половодья 2021 года предоставили в "Казгидромете", сообщает zakon.kz.

Площадь покрытия снегом территории Казахстана составляет 3%. Снежный покров в основном сохраняется в оврагах, лесистой и горной местности ВКО, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей. РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, на западе Казахстана с Атлантическим циклоном пройдут дожди с грозами.

По мере смещения циклона в восточном направлении на северо-западе, севере, в конце периода на остальной территории республики ожидаются дожди с грозами и усилением ветра, 29-30 апреля в северных, восточных и юго-восточных регионах пройдут сильные дожди, возможно выпадение града. К середине периода практически на всей территории республики ожидается повышение температуры воздуха. В самом конце периода с вторжением Западного антициклона в северных регионах температура воздуха ночью понизится до 0-5 тепла, в отдельных районах до заморозков, - говорится в сообщении.