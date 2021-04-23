К каждому пациенту свой подход - как лечат сердечно-сосудистые заболевания у онкопациентов

Заболевания сердца и сосудов у людей с онкологическими заболеваниями стали одной из самых значимых проблем современной медицины. Успешное лечение больных раком, к сожалению, порой сопровождается развитием болезней сердца и сосудов. Причины этого связывают с кардиотоксическими эффектами противоопухолевых препаратов и лучевых методов, а также тем, что само онкологическое заболевание провоцирует появление сердечно-сосудистых проблем, особенно у пациентов, имеющих к этому предрасположенность. Это действительно сложная клиническая проблема, которая требует участия специалистов всех групп помощи пациентам: онкологов, кардиологов, хирургов.

Об особенностях комплексного ведения онкологических пациентов с учетом рисков развития заболеваний сердца и сосудистой патологии для информационного портала zakon.kz рассказала врач-терапевт Национального научного онкологического центра (ННОЦ) Асем Кенжебаевна Даркеева.

- Асем Кенжебаевна, какие заболевания мы называем сердечно-сосудистыми?

- По определению ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания - это группа болезней сердца и кровеносных сосудов, включающая ишемическую болезнь сердца, нарушения мозгового кровообращения, ревматические болезни сердца. В их число также входит артериальная гипертензия, заболевания периферических сосудов, сердечная недостаточность и пороки сердца. Если говорить об острых сердечно-сосудистых заболеваниях - это в основном инсульт и инфаркт. Последние главным образом возникают в результате закупоривания сосудов, что препятствует току крови к мозгу и сердечной мышце. Самой частой причиной возникновения данных патологий являются атеросклеротические заболевания сосудов, то есть образования на стенках сосудов атеросклеротических бляшек.

- Каковы факторы риска появления сердечно-сосудистых заболеваний?

- Факторы риска делятся на две группы. В первой группе те, на которые мы не можем воздействовать. Они называются немодифицируемые. Их мы получаем при рождении. Это, в частности, пол. Известно, что по статистике мужчины чаще, чем женщины подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Другой момент - это возраст. Опять же у мужчин старше 55 лет и у женщин старше 60 лет риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний с возрастом увеличивается. Еще один немаловажный фактор - наследственность. Если у близких родственников пациента в анамнезе присутствовали заболевания сердечно-сосудистой системы, то риск возникновения этой патологии возрастает в несколько раз. Это генетическая предрасположенность.

Ко второй группе относятся модифицируемые факторы риска. Ими можно управлять и существенно влиять на ход имеющихся заболеваний со стороны сердца и кровеносных сосудов. Среди таких на самом первом месте стоит курение. Риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у курящих людей увеличивается в 1,5 раза. Конечно, не только курение влияет на развитие заболеваний сердца и кровеносных сосудов. Курение может вызывать и развитие других серьезных патологий, в том числе онкологии.

Второй риск - это гиперхолестеринемия, дислипидемия, то есть повышение уровня холестерина в крови. Это к вопросу об атеросклеротических бляшках. Когда уровень холестерина превышает 5 ммолль на литр, то на внутренней поверхности сосудов образуются бляшки. Сначала бляшка суживает просвет, а со временем она постепенно может полностью перекрыть сосуд.

У еще одному модифицируемому фактору риска относится повышенное артериальное давление. Нужно сказать, что артериальная гипертензия достаточно распространенное заболевание. Вдобавок распространенным фактором являются еще и стрессы. Дело в том, что частые стрессы вызывают выработку организмом адреналина. Ожирение, гиподинамия – это также факторы риска, на которые человек в состоянии повлиять самостоятельно, увеличив физическую активность, соблюдая принципы здорового образа жизни.

- Какие риски несут сердечно-сосудистые заболевания при онкологии?

- Заболевания сердца и сосудов у людей с онкологическими заболеваниями стали одной из самых значимых проблем современной медицины. Успешное лечение больных раком, к сожалению, иногда сопровождается развитием болезни сердца и сосудов. Актуальность этой проблемы стала причиной появления нового направления в медицине, такого как кардионкология. Это новое направление, современная дисциплина, которая занимается проблемами, факторами риска заболевания сердечно-сосудистой системы у пациентов с онкопатологией.

Причиной этого является как само онкологическое заболевание, так и эффекты, которые оказывает лечение этого заболевания. К примеру, это кардиотоксичность при лечении химиопрепаратами, лучевыми методами лечения. Особенно существенно влияет это на пациентов, у которых уже имелось заболевание со стороны сердечно-сосудистой системы и добавилось онкологическое заболевание.

- Все химиопрепараты обладают таким эффектом?

- У одних препаратов данный эффект выражен больше, а других - меньше. Условно пациентов делят на несколько групп. Первая группа - это пациенты, которые до возникновения злокачественной патологии имели заболевания сердца и сосудов. Вторая - это пациенты, у которых поражения сердца связаны непосредственно с развитием онкологического процесса. Например, у пациентов с онкологией при анемии может возникать кардиомиопатия, сердечная недостаточность. Третья группа - это пациенты, у которых развитие или прогрессирование сердечно-сосудистого заболевания связано непосредственно с лечением онкологического заболевания.

В 2016 году Европейское общество кардиологов опубликовало рекомендации, посвященные изменениям сердца и сосудов у больных, страдающих злокачественными заболеваниями. Европейские эксперты выделяют девять наиболее частых осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы у онкологических пациентов. Это миокардиальные дисфункции сердечной недостаточности, развитие ишемической болезни сердца, клапанные пороки, аритмии, то есть нарушение ритма сердца, тромбоэмболия, артериальная гипертензия, поражение периферических сосудов, легочная гипертензия и перикардиальные осложнения. При этом изучение данной проблемы находится на начальном этапе и давать какие-то прогнозы о вероятности развития сердечно-сосудистой патологии у конкретного человека достаточно сложно, поэтому врачами всегда применяется мультидисциплинарный подход. По сути, это консилиумное решение нескольких специалистов для определения тактики ведения и лечения пациента. Здесь важна слаженная работа онколога и кардиолога - для определения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, для коррекции терапии при ухудшении показателей. В целом у врачей всегда индивидуальный подход к каждому пациенту. Исходя из особенностей пациента и его заболевания, уже выбирается методика и способы лечения.

- Как лечат людей от онкозаболевания при наличии сердечно-сосудистых заболеваний?

- Для успешного лечения пациента с онкологическим заболеванием и минимизации побочных эффектов при назначении химиотерапии требуется, как я уже сказала, совместная работа кардиолога и онколога. Первым делом необходимо установить кардиоваскулярные риски. Также требуется определить ожидаемые преимущества противоопухолевого лечения, прогнозы, дальнейшее течение. Вообще существуют различные модели по оценке риска и кардиотоксичности, но пока что они еще до конца не апробированы, так скажем. До начала терапии обязательно все пациенты проходят диагностику. В частности, электрокардиограмму, эхокардиограмма - УЗИ сердца, где определяют сократительную способность миокарда и другие значимые показатели. При наличии показания проводится холтеровское мониторирование - это суточное мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование артериального давления (СМАД). На пациента крепятся аппараты, которые в течении суток полностью «пишут» информацию, фиксируют измерения артериального давления. Это дает определенную картину для врача: были ли изменения в ритмах сердца, было ли повышение артериального давления, в течении суток. При необходимости берутся сердечные биомаркеры - это тропонин, натрийуретический пептид. По ним тоже оценивается состояние сердечно-сосудистой системы. После обследования даются рекомендации, если необходимо проводят коррекцию лечения. Если пациент сможет выдержать химиотерапию и у него есть показания к химиотерапии и другим методам лечения онкологии, то это лечение применяют. После курса химиотерапии в динамике снова делают ЭКГ и ЭХО сердца. Это обязательное условие, потому что с учетом токсичности химиопрепаратов в динамике требуется контроль показателей, нет ли ухудшения или какого-то нежелательного побочного эффекта.

- Можно ли применять оперативное лечение сердечно-сосудистых заболеваний онкобольным?

- Как я уже отметила, выбор тактики лечения будет у каждого пациента индивидуален. В зависимости от типа опухоли, ее стадии, вида осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Если, например, на ранней стадии онкологического заболевания выявлен клапанный порок сердца, который угрожает жизни пациента, то, конечно же, ему будет показано оперативное лечение. После обследования кардиологом, пациент направляется к кардиохирургу, который принимает решение о необходимости оперативного лечения. Также могут быть нарушения ритма. В таком случае чаще всего проводится лекарственная коррекция антиаритмическими препаратами.

- Что можно и что нельзя делать человеку с онкологией при сердечно-сосудистом заболевании?

- Исходя из рисков я бы сказала, что этот вопрос относится больше к профилактике. Если вспомнить о двух группах возникновения рисков появления сердечно-сосудистых заболеваний, то исходя из этого можно понять, что можно, а что нельзя делать. В первую очередь нужно повлиять на свой образ жизни, то есть бросить курить, снизить потребление жирной и соленой пищи. Отказаться от такой вредной привычки, как прием алкоголя, энергетиков. При этом необходим постоянный контроль у кардиолога. Следует периодически проходить обследование, чтобы кардиолог имел представление, данные о состоянии сердечно-сосудистой системы пациента. Возможно потребуется коррекция лечения, поэтому это очень важно.

- Какие виды медуслуг для ведения онкобольных с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказываются в ННОЦ?

- В Национальном научном онкологическом центре осуществляется лечение и диагностика пациентов сердечно-сосудистой системы, таких как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, нарушение ритма сердца, хроническая сердечная недостаточность. Проводится полный спектр диагностических услуг, таких как электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления, ЭКГ, ЭХО КГ, также проводятся нагрузочные тесты, позволяющие выявить на ранних стадиях коронарную недостаточность сердца и определить толерантность к физическим нагрузкам.

Помимо этого, выполняется диагностическая коронороангиография, стентирование коронарных артерий, имплантация электрокардиостимуляторов, кардиовертера-дефибриллятора. Пациенты могут обращаться в ННОЦ, в наше отделение, мы им всегда поможем!

Оксана Скибан, Нур-Султан.