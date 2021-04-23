Мусин побывал внутри новейшей ракеты. Как выглядит "Союз-5"

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин показал, как выглядит изнутри корпус новейшей ракеты "Союз-5", сообщает zakon.kz.

Фотографии он разместил в соцсети.

С утра был с рабочим визитом в Самаре. Провели координационный совет по созданию стартового комплекса Байтерек, обсудили проводимые работы и подготовку эскизного проекта. Также ознакомился с ходом изготовления новейшей ракеты "Союз-5", которая полетит со стартового комплекса Байтерек, - написал Мусин на своей странице в Instagram.

На первом фото глава МЦРИАП РК с генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным в обечайке корпуса ракеты "Союз-5", на втором - Мусин на фоне самого мощного жидкостного двигателя.