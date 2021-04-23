Назван размер Нобелевской премии в 2021 году

10 млн крон ($1,19 млн) составит размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в 2021 году, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В 2020 году Нобелевская премия была увеличена с 9 млн шведских крон до 10 млн ($1,19 млн - прим. ред.) в каждой категории. Работа, проделанная в последние годы по укреплению финансового положения Нобелевского фонда, позволила увеличить денежную составляющую. Сумма премии 2021 года была установлена правлением Нобелевского фонда в размере 10 млн шведских крон на каждую категорию премии. Нобелевский фонд

Нобелевская неделя 2021 года откроется в Стокгольме 4 октября объявлением лауреата в области физиологии и медицины. 5 октября назовут имя лауреата по физике, 6 октября - химии, 7 октября - по литературе. 8 октября в Осло объявят лауреата премии мира, 11 октября вновь в Стокгольме - имя обладателя Премии Государственного банка Швеции памяти Альфеда Нобеля в области экономики.