Казахстанские военные медики обучают неотложной медицинской помощи

На базе Центра военной медицины Министерства обороны Казахстана в Алматы, сертифицированного по международному курсу "Оказание неотложной медицинской помощи при травмах" (International trauma life support), завершился очередной курс повышения квалификации, который прошли более 300 человек, сообщает zakon.kz.

Центр является первым военно-медицинским учреждением на территории СНГ, сертифицированным по данной программе. В 2019 году он прошел международную сертификацию и был удостоен статуса независимого филиала Международной организации по оказанию первой медицинской помощи при травмах (США).

Курсы проводятся ежегодно, согласно пятилетнему Плану сотрудничества на 2017-2022 годы с Министерством обороны США. Для проведения обучения было получено учебное симуляционное оборудование: манекены, расходный и информационный материал. Инструкторы получили международный сертификат, который дает им право на самостоятельное проведение обучения.

Центр военной медицины Министерства обороны Казахстана реализует программы дополнительного образования в виде повышения квалификации и курсовой подготовки врачебного состава, среднего медицинского персонала. Ежегодно обучение, как в самом учреждении, так и на выездных циклах проходят около 900 слушателей: военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных сил, Пограничной службы и Национальной гвардии, - отметили в Минобороны РК.