США поддерживают реформы Токаева

Состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщает zakon.kz.

Собеседники обсудили вопросы международной повестки дня и двусторонних отношений, в частности, перспективы углубления расширенного стратегического партнерства. пресс-служба МИД РК

Тлеуберди информировал о проводимых Президентом Касым-Жомартом Токаевым реформах, направленных на дальнейшую демократизацию общественно-политической системы Казахстана.

США твердо поддерживают План политических реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, - заявил Блинкен.

Также сообщается, что рассмотрены графики и подготовка мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и США, а также предстоящая онлайн-встреча диалоговой площадки С5+1.