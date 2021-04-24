Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева сообщила, в Узбекистане растет число коррумпированных чиновников, сообщает zakon.kz.

Об этом она рассказала на пленарном заседании верхней палаты парламента Узбекистана.

Нарбаева отметила, что вопрос бюджета для парламента является первостепенным важным вопросом.

Нужно прекратить хищения в этой сфере. В прошлом году в более 2,5 тысячах бюджетных учреждений было расхищено бюджетных средств на сумму более 301 млрд сумов, – сказала Председатель Сената. Тот факт, что выявлены случаи осуществления госзакупок путем искусственного повышения цен вызывает беспокойство. Растущее количество коррумпированных чиновников (в 2019 году – 1 тыс. 339 человек, в 2020 году – 1 тыс. 723 человека), требует дальнейшего усиления борьбы с этим злом. Танзила Нарбаева

По данным Сената, если в 2019 году было расхищено 1,7 млрд сумов, выделенных на ирригационные, мелиоративные мероприятия, то в прошлом году таких хищений было почти в 10 раз больше – 16 млрд сумов.

Если в 2019 году в данном направлении было выявлено 92 преступления, то в прошлом году это число увеличилось почти в четыре раза и составило 359, - говорится в сообщении.