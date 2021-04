Сотни людей, дымовые шашки: Фанаты лондонского "Арсенала" вышли против американского владельца

Сотни фанатов лондонского "Арсенала" собрались у домашнего стадиона команды, чтобы выразить протест владельцу футбольного клуба Стэну Кроенке на фоне ситуации с Суперлигой, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.ru.

Фанаты восприняли в штыки тот факт, что «Арсенал» стал одним из 12 клубов-основателей Суперлиги, проекта, который в итоге был свернут под давлением общественности. Также болельщикам в принципе не нравится то, как Кронке управляет клубом.

73-летний американский миллиардер вошел в совет директоров «Арсенала» в 2008 году, а три года спустя стал мажоритарным владельцем акций клуба — Кронке принадлежат 97,13% акций «Арсенала», остальные 2,87% находятся в свободном обращении.

Как сообщает агентство, перед игрой с "Эвертоном" болельщики "Арсенала" пришли к домашнему стадиону, скандируя "Мы хотим, чтобы Кронке ушел" и "Уходи из нашего клуба". Кроме того, фанаты демонстрировали плакаты и баннеры, адресованные владельцу клуба, и зажгли сигнальные ракеты.

