Молодежная команда Казахстана по боксу завоевала пять медалей на чемпионате мира

Мужская молодежная команда Казахстана по боксу завершила свое выступление на чемпионате мира в Польше, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Сборная Казахстана завоевала пять медалей.

Золотые награды в активе Санжара Ташкенбая (до 49 килограммов) и Сабыржана Аккалыкова (до 64 килограммов).

На вторую ступень пьедестала поднялись Ерболат Сабыр (до 56 килограммов) и Елнур Суюнбай (до 60 килограммов).

С "бронзой" завершил турнир Диас Молжигитов (до 75 килограммов).



