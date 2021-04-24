YouTube удалил часть контента российского СМИ за дезинформацию о COVID-19

23 апреля видеохостинг YouTube заблокировал четыре видео телеканала RT на английском языке, передает zakon.kz со ссылкой на DW.

Как сообщили в пресс-службе Google, удаление контента и вынесение предупреждения российскому телеканалу со стороны видеохостинга произошло из-за нарушений условий пользования, в том числе правил в отношении ложной медицинской информации о коронавирусе.

В компании отметили, что ради обеспечения безопасности пользователей видеохостинга, YouTube имеет четкие правила, в которых подробно определено, какой контент разрешен на платформе. Эти предписания применяются одинаково по всему миру, независимо от того, в какой стране он был создан, подчеркнули в Google.

Согласно правилам YouTube о ложной медицинской информации о COVID-19, на платформе запрещена публикация контента о КВИ, в котором сообщаются ложные сведения, противоречащие официальным источникам - местным органам здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Речь идет о контенте на следующие темы: лечение, профилактика, диагностика, передача вируса, правила в отношении самоизоляции и социального дистанцирования, существование коронавирусной инфекции COVID-19,- сказано в них.

Кроме того, по правилам YouTube, после первого предупреждения следует приостановка аккаунта на одну неделю, в случае получения второго в течение 90 дней - на две недели. При трех предупреждениях за три месяца канал пользователя может быть заблокирован навсегда.