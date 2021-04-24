10 регионов Казахстана остаются в "красной" зоне

10 регионов Казахстана по-прежнему находятся в "красной" зоне по распространению коронавируса, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава, лишь два региона остаются в "зеленой" зоне.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 апреля выглядит так: В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области.

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В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская области.

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В "зеленой" зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

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