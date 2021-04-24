В автокатастрофе погиб министр транспорта Аргентины

Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в ДТП, сообщает zakon.kz.

По данным "Газета.ru", трагедия произошла на трассе между городами Кармен-де-Ареко и Сан-Андрес-де-Хилес в провинции Буэнос-Айрес.

Автомобиль Ford Mondeo, за рулем которого находился Меони, перевернулся на 112-м километре шоссе. Министр ехал на высокой скорости, - отметили на местном канале.

Источники отмечают, что люди в окружении Меони рекомендовали ему нанять водителя, однако министр отказался, так как был увлечен вождением автомобиля.