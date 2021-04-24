Редкий птенец появился на свет в зоопарке Алматы

В зоопарке Алматы вылупился птенец редкой хищной птицы бородача-ягнятника, сообщает zakon.kz.

Об этом сотрудники зоопарка рассказали в Instagram.

Среди зоопарков мира Алматинский известен своей коллекцией хищных птиц. А началось все в начале 70-годов прошлого века. В 1972 году у нас начал работать Икар Федорович Бородихин. Ранее он работал в соколином питомнике Карачингильского охотничьего хозяйства. С собой Икар Федорович привез хищных птиц-"подранков": кречетов, соколов-балобанов, канюков. Их уже нельзя было уже выпустить в природу — там они бы не выжили, поэтому зоопарк стал их новым домом, - говорится в сообщении.

Тогда же в зоопарке вылупились первые птенцы бородачей.

Это было невероятное событие. Потому что первый случай в мире размножения бородачей был зафиксирован в Софийском зоопарке Болгарии. Второй — у нас. С тех пор и до 2014 года бородач был эмблемой Алматинского зоопарка, - добавили сотрудники.