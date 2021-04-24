Как кинологи и их четвероногие напарники спасают жизни казахстанцев

Не просто так говорят, что собака - настоящий друг человека, который не предаст, пройдет с тобой огонь и воду. Примеров о такой дружбе много, особенно в столичном кинологическом центре, где каждый день кинологи со своими верными напарниками выполняют ответственные задания и спасают жизни людей. Корреспондент zakon.kz побывал в таком центре и узнал все о работе четвероногих стражей порядка.

Начнем с того, что находится кинологический центр в той части города, где уж точно не каждый астанчанин бывал. Вход в здание удалось найти не сразу только потому, что железная дверь без ручки не выглядела парадной, но, как говорится, мир не без добрых людей.

Учитывая, что встреча была обговорена заранее, много времени на КПП не потеряли. В своем кабинете, в полной "боевой" готовности, уже ждал заместитель начальника центра кинологической службы ДП Нур-Султана, майор полиции Рауан Даулетов. Быстрое приветствие, небольшая экскурсия по кабинету (не каждый день бываем в "гостях" у полиции) и начали разговор.

Первое, что меня заинтересовало, так это то, сколько собак живет в кинологическом центре. Все потому, что по началу тишина вокруг показалась немного подозрительной, будто всех четвероногих отправили на задание. Но, как оказалось потом, вольеры находятся немного дальше.

-В нашем центре трудятся более 40 служебных собак, примерно столько же кинологов. Работаем мы по многим направлениям, самые основные - это поиск взрывчатых веществ, запахового следа, наркотических веществ и одорологическая идентификация. У нас есть штурмовые собаки, собаки-разведчики, сторожевые. Самые распространенные породы - бельгийские и немецкие овчарки, лабрадоры, тобеты и ротвейлеры. Но работаем в основном с немецкими и бельгийскими овчарками, - рассказывает Рауан Даулетов.

Служить собаки здесь начинают в 1,5-2 года. До этого возраста их обучают, тренируют, проверяют работоспособность.

-Щенков с месячного возраста начинаем тестировать - смотрим по какому направлению они смогут работать. А у всех направлений есть свои нюансы. К примеру, на задержаниях нужны более агрессивные собаки, которые ничего не боятся. В одорологии и поиске взрывчатых веществ используются более спокойные и уравновешенные собаки. В поиске наркотических веществ нужны активные собаки, - отметил заместитель начальника кинологического центра.

Срок службы зависит от состояния здоровья собаки и ее работоспособности. Чаще до восьми лет, и только в редких случаях некоторые умудряются честно отработать по 10, 12 лет.

-Мы тщательно следим за состоянием здоровья собак. Если она болеет, потеряла нюх или зрение, то в таких случаях проводим комиссионную выводку - животное проверяется на состояние рабочих качеств. Если собака по состоянию здоровья не проходит, то уже списываем. Такие проверки у нас проходят ежемесячно, - сказал он.

Я тут же уточнила, что делают со списанными собаками. А потом выдохнула, потому что кинологи своих напарников обычно забирают к себе.

-Собака - это не машина, которую можно сменить хоть на следующий день. Она друг, товарищ, в данном случае напарник. Поэтому, если у кинолога есть условия содержать собаку, то он ее забирает, - уточнил Даулетов.

-А как понять, что это твой напарник? - поинтересовалась я у майора.

-Просто так прийти с улицы, взять собаку и работать не получится. Кинолог должен любить животных. Если ты собаку не любишь, то с работой у тебя ничего не получится. Потому что к каждой собаке нужен свой подход, у всех разный характер, повадки, любимые игрушки, - твердо ответил он.

Подбор собаки и ее дрессировка очень долгий процесс. Понимание приходит не сразу.

-Если кинолог пассивный, то мы стараемся подобрать ему более шуструю собаку, чтобы они друг друга дополняли. А если кинолог шустрый, то мы ему даем пассивную собаку, чтобы тянули друг друга, - объяснил кинолог.

Электронные и другие виды аксессуаров для дрессировки, которые могут навредить животному, здесь не используют. Научить собаку командам можно и другими способами, отметил замначальника кинологического центра.

-Есть "строгие" ошейники - металлические, так мы их называем. Их используют, когда собака неуправляема. Есть хлысты, но они не для того, чтобы собаку наказывать, а приучить не бояться громких звуков. В нашем центре мы электронные и металлические ошейники на данный момент не используем. Мы практикуем бесконфликтный метод дрессировки - вкусопоощрительный. Где-то можем поиграть с собакой, где-то поощрить кормом. Тренировки проходят каждый день, - ответил Рауан Даулетов.

К слову, кормят хвостатых в центре исключительно сухим кормом два раза в день. У каждого четвероногого полицейского своя норма, в зависимости от веса.

-Раньше мы кормили собак традиционной пищей - кашами, мясом. Сейчас они питаются сухим кормом, в составе которого есть необходимые витамины и добавки. Кормим два раза в сутки. У каждой собаки своя норма. До 40 кг - 510 г, свыше 40 кг - 630 г в сутки, - уточнил он.

Есть в кинологическом центре и свой ветеринарный врач, который каждое утром проводит обход. Также вожатый, которой вечером кормит и убирает за собаками пока кинологи отдыхают от работы. Вот вожатый и наблюдает за состоянием собак, если у кого-то плохой аппетит, вялость, появились признаки болезни - записывает в журнал, а утром ветврач проверяет.

Большое внимание своим четвероногим друзьям уделяют кинологи. Они в основном и следят за чистотой и здоровьем своих напарников.

Продолжить разговор мы решили на улице, погода позволяла, да и у хвостатых начиналась тренировка.

Среди всех кинологов заметно выделялись две фигуры - это были девушки.

-А что у вас и девушки работают?

-Конечно, но их мало. Из 40 человек - всего пять, шесть девушек, но они тоже выполняют очень ответственную работу. В основном работают по поиску взрывчатых веществ и одорологической идентификации. Собакой им, конечно, сложнее управлять. Я скажу, что и не каждый парень справится с собакой, но у наших девушек получается, - сказал Даулетов.

Наблюдая за тренировкой, невозможно было не заметить теплые отношения, сложившиеся между кинологами и собаками. В глазах хвостатых было видно, что они на 100% доверяют своим напарникам.

-А у вас есть собака? - обратилась я к замначальнику кинологического центра.

-Да, есть. Ее зовут Вия, мы работаем по поиску наркотических веществ. Она уже в возрасте, но рабочие качества сохранены. Мы участвуем во многих обысковых мероприятиях, - ответил майор.

К слову, работает здесь и Звездочет, и Гром, и Джина, Зена, Ирис, Дан, и даже Корона - да, в честь коронавируса.

А вот Тараз, он решил продемонстрировать нам свои навыки поиска взрывчатых веществ.

-Мы используем химические имитаторы запахов. Ни в коем случае не применяем в дрессировке оригиналы - ни наркотики, ни взрывчатку, - уточнил замначальника кинологического центра.

Результат не заставил себя долго ждать, спустя пару секунд Тараз верно указал своему напарнику на место, где была спрятана "взрывчатка".

Тренировка была уже в самом разгаре, но мы решили не упустить возможность и узнать у девушек каково это - работать кинологом.

Айна Балгабаева работает в кинологическом центре с самого открытия, пришла сюда после окончания Казахского национального аграрного университета с дипломом ветеринарного врача.

-Я работаю с бельгийской овчаркой по кличке Зена. Наше направление - поиск взрывчатых веществ. С Зеной мы выезжаем на все охранные, городские мероприятия. Мы осматриваем помещения перед тем, как туда запустят людей, - рассказывает Айна.

Ее коллега Акбота Енсебаева работает здесь с 2007 года. За ней закреплено две собаки по линии одорологии и взрывчатых веществ. Одну зовут Жума, а вторую - Ирис.

-В наше время уже нет женских или мужских профессий. Сейчас женщины во всех структурах работают, и автобусами, и самолетами управляют. Лично я очень сильно боялась собак, можно сказать, что у меня была фобия. Так вот здесь я переборола свои страхи, - отметила Акбота.

На вопрос не сложно ли управлять 20-килограммовой собакой девушки твердо ответили, что уже привыкли.

-Как вы считаете, что главное в работе кинологом? - поинтересовалась я.

-В нашей профессии нужно любить собак - это самое главное. Они все чувствуют, бывает нет настроения, а она тебя подбодрит и успокоит. Собаки всегда ждут встречи и скучают, как и мы. Я бы назвала Зену настоящим другом на всю жизнь, - добавила Айна Балгабаева.

-А что для вас дружба, вы теряли друга?, - уточнила я.

-Да, был у меня напарник по кличке Бой - русский спаниель. Прослужил он 11 лет, но по состоянию здоровья закончил службу - получил микроинсульт и умер. Конечно, тяжело было. Бой никогда не подводил в работе, всегда чувствовал меня и мое настроение. Но это жизнь, тут ничего не сделаешь, - ответила одна из девушек.

К тому времени тренировка уже закончилась, собак начали разводить по вольерам. Вопросов не осталось.

Мы попрощались, но на этот раз все же услышали в след доносящийся издалека лай.

Тамила Языкова, Нур-Султан