Казах или узбек? Отец полузащитника сборной РК ответил на вопрос о его национальности

Отец полузащитника сборной Казахстана и московского ЦСКА Бактиера Зайнутдинова рассказал об этнической принадлежности футболиста, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

В России мы все казахи, вне зависимости от национальности. Даже если мы приедем в Узбекистан, то даже там будем казахами, потому что родились здесь. Тем более, в жилах Батеки текут пять разных кровей — узбекская, казахская, таджикская, уйгурская и украинская, — рассказал глава семьи.

На вопрос о переезде Батыржан ответил, что никогда таких мыслей не было.

Многие родственники уехали в Россию и Узбекистан. А что туда ехать? Некоторые возвращались. Чужбина есть чужбина, в России, например, менталитет совсем другой.

Он также подчеркнул, что у них азиатский, восточный характер, хоть и говорят в основном на русском.



