Скончался казахстанский публицист Дастан Кадыржанов

Умер казахстанский политолог и публицист Дастан Кадыржанов, сообщает zakon.kz.

Информация опубликована на странице Telegram-канале "PRO Кадры KZ".

На 55 году жизни скончался известный казахстанский политолог Дастан Кадыржанов, - говорится в сообщении.

На странице Кадыржанова коллеги и друзья выражают соболезнования, благодарят за честные публикации.

Дастан-ага был очень вдумчивым человеком, прекрасным аналитиком и публицистом. Имел очень большой опыт работы, и имел собственное представление о том, что есть правда, а что ложь, - написал Данияр Куаншалиев.