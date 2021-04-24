Мамин посетил стройплощадку туристического комплекса столицы

Премьер-министр РК Аскар Мамин проинспектировал ход строительства многофункционального туристического комплекса в г. Нур-Султан на территории СЭЗ "Астана – новый город" (западнее ледового дворца "Барыс Арена"), сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра.

Общая стоимость проекта превышает 1 трлн тенге. Площадь комплекса составит 2,6 млн кв. м, территории застройки – 333 га. Здесь будут размещены аквапарк на 15 тыс. кв. м, игровые зоны, парки, террасы, офисные и коммерческие помещения, гостиницы, социальная и жилищная инфраструктура и др.

Первую фазу проекта (29 га) планируется сдать в эксплуатацию в конце 2022 года. Будет создано 21,3 тыс. временных и 2 тыс. постоянных рабочих мест.

Глава Правительства поручил обеспечить подведение к новому району необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктуры и качественно выполнить все строительные работы в запланированные сроки.

В инспекционной поездке приняли участие заместитель Премьер-Министра Роман Скляр, аким г. Нур-Султан Алтай Кульгинов, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, финансов — Ерулан Жамаубаев, энергетики — Нурлан Ногаев, вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов и др.