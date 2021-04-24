Nur Otan ставит задачу высадить 2 млрд деревьев - Байбек

Первый заместитель Председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек вместе с жителями столицы принял участие в экологической акции "Birge - Тaza Qazaqstan".

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бауыржан Байбек (@baibekbk)

По его словам, сотрудники Центрального аппарата партии высадили 80 деревьев лиственных пород вдоль улицы имени Чингиза Айтматова. Всего в этом году, по данным акимата, в городе запланирована посадка более 1 млн зеленых насаждений.

Как вы знаете, с момента основания нашей столицы Елбасы, Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев уделял особое внимание не только архитектурному облику города, но и созданию по-настоящему комфортной городской среды. Сегодня здесь построено множество парков, скверов и аллей, ставших излюбленными местами отдыха для горожан. Планомерно увеличивается количество зеленых насаждений как в самом городе, так и вокруг его границ. Значительную роль в формировании благоприятных климатических условий занимает инициированный Елбасы проект по созданию "зеленого пояса" вокруг столицы, - отметил он.

Как подчеркнул Бауыржан Байбек, вопрос улучшения качества экологии также является одним из ключевых направлений предвыборной программы Nur Otan.

В ближайшие 5 лет партия ставит задачу увеличить площадь лесов по всей стране и высадить более 2 млрд деревьев. Продолжится работа по улучшению состояния воздушного бассейна городов, рациональному использованию водных ресурсов, переработке отходов. Так, до 2025 года планируется запустить 6 мусороперерабатывающих заводов в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Таразе и Актобе.

В рамках реализации экологической политики Nur Otan-а планируется перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ, принятие программы по оздоровлению экосистемы бассейна реки Урал и проведение работ по очистке озер. Продолжится решение экологических проблем опустынивания, бывшего Семипалатинского ядерного полигона, космодрома Байконур, восстановление северной части Аральского моря, - сообщил Бауыржан Байбек.

В столице, по его информации, предвыборная программа партии предполагает создание 10 скверов в пяти жилых массивах, реконструкцию русла ручья Акбулак с благоустройством прибрежной полосы, реализацию природоохранных мероприятий на Вячеславском и Кояндинском водохранилищах, а также многое другое.