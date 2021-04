Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Корабль стартовал во Флориде в пятницу. Crew Dragon пристыковался к МКС примерно в 5.08 по Североамериканскому восточному времени (около 15.08 по Нур-Султану) в субботу.

Состав экипажа состоит из четырех человек. Это астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавты Европейского космического агентства Тома Песке и Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. На орбите специалистам предстоит провести порядка 6 месяцев.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся накануне в 15:49 по времени Нур-Султана с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это уже третий полет Crew Dragon.

