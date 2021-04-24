В Нур-Султане перекроют участок улицы Валиханова

Улица Валиханова на участке от улицы Ж. Тархана до улицы Агыбай-батыра в Нур-Султане будет закрыта до 6:00 25 апреля 2021 года, сообщает zakon.kz.

Это связанно с проведением работ по подключению ливневой канализации к общегородской сети, сообщает официальный сайт городского акимата.

Движение транспортных средств будет организовано в объезд закрытого участка по временной схеме посредством установки соответствующих дорожных знаков. Проезд транзитного транспорта через указанную улицу закрывается полностью до завершения ремонтных работ, а для жителей близлежащих участков предусмотрены альтернативные маршруты для проезда к местам проживания.

Департамент полиции г.Нур-Султан просит жителей и гостей столицы быть предельно внимательными к участкам дорог, где ведутся, либо не завершены строительные работы и осуществлять движение руководствуясь дорожными знаками, установленными по временной схеме, соблюдая требования Правил дорожного движения Республики Казахстан. ДП Нур-Султана