Стрельба в алматинском ЖК - появилось видео нападения на охранника

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено начало конфликта, сообщает zakon.kz.

Инцидент со стрельбой в ЖК Бухар-Жырау Тауэрс начался с того, что один из жильцов выстрелил охраннику в ногу.

Причиной конфликта, по версии соседей стали диваны, стоящие в подъезде. Они принадлежат мужчине с оружием. Полгода КСК терпело их на лестничной площадке, затем вынесло на улицу. Это, якобы и возмутило соседа. Он вышел к будке охранника, потребовал рацию у него, чтобы поговорить с "главным". Тот отказал, после чего жилец выстрелил ему в ногу. Окружающие это видели, вызвали скорую.

Мужчина живет в квартире на 17 этаже, один. По отзывам соседей, он всегда выглядел несколько неадекватно.