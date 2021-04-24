Оцепление вокруг ЖК Бухар-Жырау Тауэрс снято 

24 апреля 2021, 23:28
Фото: zakon.kz

Оцепление вокруг ЖК Бухар-Жырау Тауэрс снято, сообщает zakon.kz.

Следственная группа покинула место происшествия.

Мужчина в ЖК Бухар-Жырау Тауэрс несколько часов отстреливавшийся от полиции, выпрыгнул из окна 17 этажа.

Алматинский стрелок требований не выдвигал - полиция

24 апреля неизвестный мужчина выстрелил в охранника ЖК Бухар-Жырау Тауэрс. Позже он забаррикадировался в своей квартире на 17 этаже, откуда потом стала доноситься стрельба. Полиция несколько часов пыталась вести с мужчиной переговоры, но он отстреливался, затем выпрыгнул из окна и скончался на месте происшествия.

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