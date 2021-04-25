Президент Чехии анонсировал свое выступление по поводу инцидента во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан выступит в воскресенье с чрезвычайным телевизионным обращением в связи с инцидентом в деревне Врбетице в 2014 году, сообщает zakon.kz.

Об этом в Twitter написал пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

По его словам, обращение президента будут транслировать чешские телеканалы Prima и CNN Prima News. Выступление Земана будет длиться не менее 20 минут.

Ранее чешские власти выслали из страны 18 российских дипломатов. 17 апреля власти Чехии выступили с утверждением о выяснении новых обстоятельств инцидента в деревне Врбетице на востоке республики, где в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов. По новой версии чешской стороны, к этому инциденту причастны российские спецслужбы.

Сначала чешское правительство пообещало обнародовать соответствующие данные расследования, однако позже премьер-министр страны заявил, что не может их рассекретить.

МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятыми "под голословными и абсурдными предлогами" недружественными шагами. В ответ на действия Праги из Москвы были высланы 20 сотрудников посольства Чехии.