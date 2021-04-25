"Сарыарка" обыграла "Арлан" в овертайме

В пятом матче серии в рамках финала плей-офф чемпионата Казахстана карагандинская "Сарыарка" в овертайме взяла верх над кокшетауским "Арланом", сообщает zakon.kz.

Таким образом, подопечные Леонида Тамбиева находятся в шаге от чемпионства. Следующая игра состоится 27 апреля в Кокшетау, начало в 17:00, передает Шайба.kz.

Сарыарка (Караганда) - Арлан (Кокшетау) 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

0:1 - Жуков (Евграфов) - 36:51

1:1 - Беляев (Голоднюк, Борисевич) - 38:58 ГБ

2:1 - Голоднюк (Борисевич) - 61:58

Вратари: Бояркин - Румянцев

Счет в серии: Сарыарка - Арлан 3:2 (2:3, 1:2, 3:2, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ)