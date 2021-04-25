Пользователи Facebook Messenger и Instagram пожаловались на сбои в работе

24 апреля пользователи из ряда стран мира пожаловались на проблемы в работе сервиса Facebook Messenger и социальной сети Instagram, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Большая часть юзеров сообщили о проблемах с получением сообщений.

Кроме того, со сбоями работает принадлежащая компании Facebook социальная сеть Instagram. В основном отчеты касаются проблем с загрузкой ленты новостей.