Одна из областей Казахстана вышла из "красной" зоны по коронавирусу

25 апреля 2021, 10:25
Фото: pixabay

Кызылординская область вышла из "красной" зоны по коронавирусу в "желтую", сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 апреля 2021 года.

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.


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