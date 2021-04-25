Врач рассказала о состоянии охранника, раненного в ЖК Алматы

Врач рассказала о состоянии здоровья охранника ЖК в Алматы, раненного россиянином, сообщает zakon.kz.

Ранее сообщалось, что 24 апреля гражданин РФ подстрелил охранника ЖК "Бухар-Жырау Тауэрс".

По словам врача, мужчина получил сквозное ранение. Все оперативные мероприятия были проведены.

На данный момент состояние пациента стабильное, получает всю необходимую симптоматическую терапию, - рассказала представительница УОЗ города Алматы.

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В Алматы подстрелили охранника ЖК

24 апреля неизвестный мужчина выстрелил в охранника ЖК "Бухар-Жырау Тауэрс". Позже он забаррикадировался в квартире, откуда потом стала доноситься стрельба. Полиция несколько часов пыталась вести с мужчиной переговоры, но он отстреливался, затем выпрыгнул из окна 17 этажа и скончался на месте происшествия.

Появилось видео прыжка алматинского стрелка из окна 17 этажа