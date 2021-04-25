Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в понедельник

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 26 апреля, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с западным отрогом антициклона ожидается погода без осадков. В северной половине РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды - местами пройдут дожди с грозами, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

По республике местами сохранятся туман, усиление ветра, на северо-западе республики-шквалистый ветер.

В Акмолинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается днем местами ветер 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской, днем Павлодарской областях местами гроза.

В Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской областях местами- туман, днем в Актюбинской области усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской области местами туман, ветер 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ветер 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются местами- гроза, шквал, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 19°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 13°, облачно.

Прогноз погоды на 26 апреля.