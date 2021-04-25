12-летнего водителя задержали полицейские Павлодара

25 апреля 2021, 17:24
Фото: Instagram/kolesa_pavlodara

В одном из павлодарских Instagram-пабликов появились фотографии, где за рулем внедорожника сидит несовершеннолетний, сообщает zakon.kz.

Информацией заинтересовались полицейские. В село Кенжеколь был направлен автопатруль. Факт подтвердился, за рулем автомобиляToyota Land cruiser Prado находился 12-летний сын владельца авто.

Отец привлечен к административной ответственности по статье 612 ч.5 КРКоАП- "Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления). На правонарушителя наложен штраф в размере 50 МРП.


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