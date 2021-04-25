Президент Чехии заявил, что нет данных об агентах из РФ во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан заявил, что никаких данных о присутствии "российских агентов" в районе деревни Врбетице в момент взрыва на складе боеприпасов нет, сообщает zakon.kz.

В эфире телеканала FTV Prima президент Чехии рассказал, что есть две версии взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года.

Согласно одной из них, к произошедшему причастны иностранные спецслужбы. По второй версии, взрывы произошли из-за неосторожного обращения с оружием.



Земан отметил, что прежде ему не докладывали о возможной причастности России к происшедшему.

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов.

Могу констатировать, что в отчете Службы безопасности и информации не существует доказательств и свидетельств, чтобы эти два агента находились во Врбетице. Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства. президент Чехии Милош Земан

17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Под этим предлогом Чехия выслала 18 российских дипломатов, также исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС "Дукованы".

В свою очередь Россия спустя день объявила 20 сотрудников чешского посольства в РФ персонами нон грата. Обвинения в России категорически отвергли, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доказательством лжи.