Найдена пропавшая индонезийская подлодка, все члены экипажа мертвы

Пропавшая несколько дней назад подлодка Nanggala 402 была обнаружена ВМС Индонезии, все 53 члена экипажа погибли, сообщает zakon.kz.

Как передает агентство Синьхуа со ссылкой на военных, обломки пропавшей индонезийской подлодки были обнаружены на дне моря рядом с островом Бали в воскресенье, и все 53 члена экипажа мертвы", – цитирует начальника главного штаба ВМС Индонезии адмирала Юдо Маргоно и командующего ВС страны Хади Чахъянто РИА "Новости".

KRI Nanggala 402 была одной из пяти подлодок, которые находятся на вооружении флота Индонезии.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты направят патрульный самолет на поиски пропавшей индонезийской подлодки.

Власти Индонезии делились подробностями исчезновения подлодки. Адмирал Юдо Маргоно заявлял, что морское судно до исчезновения было в хорошем состоянии.

24 апреля на ней закончился запас кислорода. В Индонезии объявили погибшими всех членов экипажа пропавшей подлодки.

Индонезийская подлодка разделила участь аргентинской субмарины "Сан-Хуан", погибшей вместе со всем экипажем в ноябре 2017 года.

Ситуация повторилась с той лишь разницей, что дизель-электрическую подлодку S42 San Juan ВМС Аргентины, переставшую выходить на связь, искали больше года и смогли обнаружить на дне в разрушенном состоянии лишь в ноябре 2018-го. Индонезийскую KRI Nanggala-402, пропавшую рано утром 21 апреля 2021-го во время учений с торпедной стрельбой, обнаружили к исходу третьих суток, но тоже на дне и в разрушенном состоянии.