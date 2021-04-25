От COVID-19 скончался знаменитый дизайнер одежды Альбер Эльбаз

Дизайнер Альбер Эльбаз умер в возрасте 59 лет от последствий заражения новым коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Он считался одним из самых известных дизайнеров одежды, передает журнал WWD.

Долгие годы дизайнер сотрудничал с Yves Saint Laurent и модельером Джеффри Бином, а затем присоединился к французскому модному дому Lanvin, где с 2001 по 2015 год занимал пост креативного директора. А недавно он запустил собственный модный бренд AZ Factory, показ дебютной коллекции которого состоялся в январе этого года на неделе высокой моды в Париже.

Перед смертью он несколько дней пробыл в искусственной коме.

Альбер Эльбаз родился в 1961 году в еврейской семье в Касабланке. В десятилетнем возрасте он переехал в Израиль, где после службы в армии окончил Колледж индустрии и дизайна Шенкар. Работал с американским дизайнером Джеффри Бином, с 1996 года был креативным директором Guy Laroche, в 1998 возглавил направление прет-а-порте дома Yves Saint Laurent. В 2001 Эльбаз стал креативным директором дома Lanvin, куда его пригласила Шоу-Лан Вонг, приобретшая компанию в том же году. В 2007 получил звание кавалера ордена Почетного легиона. В 2015 году модельера уволили из Lanvin. Позже он основал AZ Factory.