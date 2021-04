Восемь британских полицейских пострадали в антиковидных протестах

Не менее восьми полицейских пострадали в британской столице Лондоне в ходе уличных протестных акций против ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Об этом сообщает в Twitter полиция британской столицы.

More footage of scuffles in London as police clash with antilockdown protesters in Hyde Park this evening. #londonprotests pic.twitter.com/Z5fJ4uboRt