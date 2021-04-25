Восемь британских полицейских пострадали в антиковидных протестах

Не менее восьми полицейских пострадали в британской столице Лондоне в ходе уличных протестных акций против ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Об этом сообщает в Twitter полиция британской столицы.

More footage of scuffles in London as police clash with antilockdown protesters in Hyde Park this evening. #londonprotests pic.twitter.com/Z5fJ4uboRt — Urban Pictures (@Urban_Pictures) April 24, 2021

Тысячи людей вышли на улицы Лондона с требованием отменить все коронавирусные ограничения. Марш за свободу передвижения вылился в столкновения с полицией. На нападения стражи порядка отвечали дубинками.

Активисты требуют полной отмены особых требований властей. Задержаны пять участников акции протеста. Стражи порядка усилили патрулирование улиц.

В начале января 2021 года Великобритания ввела уже третий по счету национальный карантин. Поводом для этого стало распространение нового штамма коронавируса. В середине апреля некоторые ограничения в королевстве были отменены.