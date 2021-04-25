Два российских миротворца были ранены в Карабахе

Двое российских миротворцев получили ранения в Нагорном Карабахе, сообщает zakon.kz.

Как передает Telegram-канал "Военный обозреватель", транспортное средство миротворцев подорвалось на мине. Официального подтверждения произошедшего пока нет.

9 ноября 2020 года лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе, которые вспыхнули в конце сентября. По итогам войны Баку вернул контроль над частью территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

В регионе развернуты российские миротворцы. Подразделения должны охранять линию соприкосновения и Лачинский коридор, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.