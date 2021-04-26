"Манчестер Сити" завоевал Кубок английской лиги, победив "Тоттенхэм"

В финале Кубка английской лиги "Тоттенхэм" уступил "Манчестер Сити" (0:1), сообщает zakon.kz.

"Манчестер Сити" стал обладателем Кубка английской лиги сезона 2020/21. Решающий матч проходил на "Уэмбли".

Единственный гол был забит в концовке встречи. На 82 минуте бельгийский полузащитник "МС" Кевин Де Брейне сделал подачу в штрафную площадь "шпор", которую результативно замкнул защитник команды Эмерик Лапорт.

"Манчестер Сити" стал обладателем Кубка английской лиги в восьмой раз в истории и в четвертый раз подряд.

В ближайшем матче "Манчестер Сити" 28 апреля в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов в гостях сыграет против французского ПСЖ, а "Тоттенхэм" 2 мая примет "Шеффилд Юнайтед" в 34-м туре чемпионата Англии.