Вирусолог рассказал, что будет с COVID-19 после того, как он оставит людей в покое

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что коронавирус станет сезонным недугом и перейдет от людей к животным только после достижения иммунитета у 70% населения планеты, сообщает zakon.kz.

В интервью URA.RU он объяснил, что инфекция окажется новой природноочаговой. Жемчугов ожидает, что COVID-19 впоследствии подберет для себя хозяина в виде определенного представителя фауны, но сохранит возможность вернуться к человеку после мутации.

Но, чтобы это произошло, иммунитет к болезни должно иметь по меньшей мере 70% человечества, а мы от этой цифры еще пока очень далеки, отметил вирусолог Сергей Нетесов. В мире едва наберется два десятка стран, где показатель привитых превышает хотя бы 25%. Понадобится еще много месяцев для того, чтобы мир дошел до сколько-нибудь серьезных цифр.