Алексей Цой получит казахстанскую вакцину в прямом эфире

Министр здравоохранения РК Алексей Цой будет прививаться казахстанской вакциной QazCovid-In в прямом эфире, сообщает zakon.kz.

Министр здравоохранения Алексей Цой одним из первых получит прививку от КВИ отечественной вакциной QAZVAC, - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Facebook.

26 апреля в Казахстане стартует вакцинация казахстанской вакциной QazCovid-in (QAZVAC), которая выпущена на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности и распределяется по регионам в количестве 50 тысяч доз.