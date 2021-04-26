Энтони Хопкинс стал обладателем "Оскара" за лучшую мужскую роль

Энтони Хопкинс завоевал "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Отец", сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, В этой категории на "Оскар" также претендовали Гари Олдман ("Манк"), Риз Ахмед ("Звук металла"), Стивен Eн ("Минари") и Чедвик Боузман, номинированный посмертно за фильм "Ма Рейни: мать блюза".

Читайте также:

Оскар 2021. Лучшие наряды красной дорожки

Фрэнсис Макдорманд завоевала "Оскар" в категории "Лучшая актриса".

Фото: spletnik.ru

На статуэтку за лучшую женскую роль также претендовали Ванесса Кирби с фильмом "Фрагменты женщины", Кэри Маллиган за "Девушку, подающую надежды", Виола Дэвис за "Ма Рейни: мать блюза") и Андра Дэй за картину "Соединённые Штаты против Билли Холидей".