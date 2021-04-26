Человек и три коровы скончались в результате ДТП в Алматинской области

25 апреля около 19:00 в Талгарском районе произошло ДТП со смертельным исходом, передает zakon.kz

По информации ДП Алматинской области, водитель самосвала Hyundai HD270 ехал по трассе Акбулак-Талгар в западном направлении. Он допустил наезд на трех коров.

От полученных травм 33-летний пассажир самосвала скончался на месте, животные также не уцелели.

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По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК.