Курить казахстанцам станет дороже

Табачные изделия подорожали в Казахстане, сообщает zakon.kz.

По данным Energyprom.kz, за январь–март 2021 года производство сигарет и прочих табачных изделий достигло 3,1 млрд штук.

Эксперты уточняют, что по итогам двух месяцев 2021 года местные компании смогли обеспечить спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на сигареты и папиросы на 77,7%, против 63,7% годом ранее.

С начала года в страну завезли 589,8 млн сигарет и папирос — на 23,6% меньше, чем в январе-феврале прошлого года. На экспорт отправили 459,1 млн сигарет. На внутреннем рынке было реализовано 2,2 млрд сигарет — сразу плюс 33,9% за год, - говорится в публикации.

Стоит отметить, что в 2020 году в РК умерли 161,3 тыс. человек. Из них 14,3% составили умершие от болезней органов дыхания: 23 тыс. человек — на 41,6% больше, чем год назад. Такой рост объясняется пандемией COVID-19, причем, по данным ВОЗ, курение угнетает функцию легких и затрудняет борьбу организма с коронавирусной инфекцией и другими респираторными заболеваниями.

В то же время расходы населения РК на табачные изделия растут. В четвертом квартале 2020 года каждый житель страны приобрел табачных изделий на сумму 2,9 тыс. тг, против 2,5 тыс. тг годом ранее. Больше всего на табачные изделия потратились жители Павлодарской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей, меньше всего — жители Мангистауской области.

Аналитики указывают, что табачные изделия подорожали на значимые 16,2% за год.

Наибольший рост цен в региональном разрезе был зафиксирован в Западно-Казахстанской, Жамбылской и Павлодарской областях, наименьший — в Костанайской области.