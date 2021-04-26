Меры по сдерживанию цен на продукты питания обсудили в Nur Otan

Нехватка пастбищных земель, воды для сельскохозяйственных нужд, недостаток специалистов, дороговизна семян и большой износ сельхозтехники. Об этих и других проблемных вопросах шла речь на первом организационном заседании нового Республиканского общественного совета партии Nur Otan по развитию аграрного сектора, где также был утвержден состав и определен план работ на предстоящий год.

Как отметили в пресс-службе партии, первоочередная задача совета – это контроль за реализацией предвыборных обещаний в сфере сельского хозяйства. Наиболее остро стоит вопрос удорожания продуктов питания. Как отметил Секретарь партии Nur Otan Марат Сембеков, за прошлый год цены на сахар и растительное масло выросли на 34-36%, крупы – на 29%, овощи и фрукты - на 15-20%.

Он предложил членам нового Совета партии совместно с уполномоченными органами рассмотреть вопросы по увеличению мощности производства, развитию инфраструктуры сельского хозяйства за счет строительства и модернизации мясомолочных ферм, птицефабрик, теплиц, расширения площадей посева, которые предусмотрены в Предвыборной программе партии Nur Otan.

На отсутствии объективной статистики в агропромышленном секторе сделал акцент член Совета Ярали Халилов. Он отметил, что за последние 5 лет наблюдается значительный рост производства сельхозпродукции, однако импорт продолжает расти. Так, если в 2015 году он составлял 3,4 млрд долларов США, то в прошлом году превысил 4 млрд долларов США.

В этой связи считаю вполне возможным, что некоторые данные статистики не соответствуют действительности, – выразил свои сомнения Ярали Халилов.

Член Совета Сергей Звольский также сделал акцент на росте цен на продукты питания. По его данным, в Петропавловске цена за 1 кг картофеля превысила 400 тенге. Вдобавок он также рассказал о трудностях в растениеводстве.

Дачники не могут заниматься садоводством из-за проблем с поливом. Есть предприятия, которые готовы заниматься выращиванием овощей, но опять же не хватает воды. Еще электроэнергия. Надо серьезно заниматься нетрадиционными источниками, потому что сейчас цены на электричество просто ушли в "космос", – сказал Сергей Звольский.

В свою очередь член Совета Серик Темирханов поднял вопрос об отсутствии в госпрограмме развития агропромышленного комплекса рыбной отрасли.

По итогам заседания членами Совета с учетом социальной значимости принято решение ежемесячно рассматривать и решать поднимаемые аграриями вопросы, а также заслушать отчет руководства Министерства сельского хозяйства на следующем заседании.