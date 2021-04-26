Доллар подешевел на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 429,76 тенге, снизившись на 0,95 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 429-431 тенге, евро – 519-522 тенге, рос. рубль - 5,71-5,80 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 26 апреля.

Июньские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,61%, составив $61,76 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,65% — до $65,68 за баррель.