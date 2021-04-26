Более 3 тыс. человек за сутки получили вакцину от коронавируса в Алматы

За 25 апреля в Алматы провакцинировано 3 918 человек, сообщает zakon.kz.

Всего по городу за период с 1 февраля по 25 апреля провакцинировано 161 953 человек, - сообщили в пресс-службе УОЗ Алматы.

На сегодняшний день функционирует 209 пунктов, в которых задействовано 303 прививочных бригад в количестве 1 201 медицинских работников.

25 апреля был получен транш казахстанской вакцины QazVac в общем количестве 6 000 доз (1 и 2 компонент).

За 25 апреля зарегистрировано 693 случаев коронавирусной инфекции в городе, из них 600 случай с симптомами и 93 без симптомов.

В инфекционных стационарах города находятся 4 044 человека. Из них 114 детей.

Алматы по-прежнему находится в "красной" зоне.