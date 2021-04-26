Блогер рассказал, как российская компания уходит от налогов

Казахстанский блогер Денис Кривошеев изучил тему и порассуждал о том, как некоторые российские интернет-компании работают в Казахстане и уходят от налогов, прикрываясь инвестициями и своей популярностью.

Ниже приводим текст Кривошеева

Казахстан и Россия на пороге глобальной цифровой интеграции. Это неудивительно, единое таможенное и экономическое пространство, унификация налогов и платежей, свободное перемещение рабочей силы - все это прописано в многостороннем договоре ЕАЭС. Так что подписание контракта между Сбербанком и правительством Казахстана на создание информационной инфраструктуры - лишь первый пробный шар в рамках огромной программы информационного взаимодействия. Можно предположить, что в конечном итоге будет единая база налоговых, медицинских, банковских данных, а электронная подпись будет унифицирована.

Взаимное проникновение бизнеса уже беспрецедентно и представить себе Казахстан без российских или белорусских товаров сложно. Очевидно, что и для множества компаний в финансовом секторе или ритейле без полноценного присутствия в Казахстане развитие уже невозможно. Банки открывают филиалы, как и крупные производители не отстают и интернет-гиганты. Особенно большой рост выручки на территории Казахстана последнее время показывают интернет-магазины, ежегодно увеличивая свою выручку вдвое. Это ставит ущербное положение локальные маркет-плэйс решения, настолько, что смысла создавать собственную инфраструктуру с нуля, уже бесполезно и даже невозможно.

Разве что банки, имея возможность кредитовать покупки, еще могут поиграться, выводя на рынок новые решения, но в большинстве случаев это эксперименты, на которые просто есть деньги. Кроме прочего, для интернет ритейл-стартапа нужен большой локальный спрос с коротким транспортным плечом, а для этого Казахстан не самая комфортная площадка. Так что для создания большого интернет-магазина у нас нет условий.

В стране успешно интегрированы или локализованы множество крупных игроков как международных, так и условно локальных. Экономическая модель у всех разная, кто-то просто доставляет товары по почте, и тут один тип налогообложения, есть те, кто открывает полноценные представительства, формирует логистические базы и уже действует в рамках казахстанского законодательства. Польза от этого есть – рабочие места, налоги, если, конечно, кто-то не начинает хитрить.

Российская компания ООО "Вайлдберриз" и его стопроцентная "дочка" ТОО "Вайлдберриз" - один из самых популярных сервисов в Казахстане. Широкий спектр товаров, акции и скидки на товары привлекают на сайт десятки тысяч клиентов. О популярности можно судить по налогам, которые платит компания в Казахстане. Если в 2017 году сумма была в районе 890 миллионов, то в 2018 оказалась в районе 1,5 миллиардов, к 2020 году в бюджет поступило почти 5 миллиардов. Большая часть поступлений составлял налог на добавленную стоимость.

Что именно послужило отправной точкой для последующих событий, даже сложно предположить, но компания предпринимает ряд юридических маневров и НДС более в республиканскую кассу не поступает. Он продолжает взыматься с покупателей в размере 20%, при том, что в Казахстане он составляет 12%. Можно предположить, что причиной стали проблемы возмещения НДС компании в России, и поэтому "Вайлдберриз" начинает формальные изменения в процедурах.

Так, анализ имеющегося договора между ООО "Вайлдберриз" и ТОО "Вайлдберриз" об оказании услуг заключенного осенью прошлого года говорит о достигнутом соглашении, что головная компания поручает филиалу организовать доставку товара до клиента, его выдачу и осуществлять возврат в специализированных пунктах, что по факту означает действия, вытекающие из договора розничной купли-продажи. Согласно Правил пользования торговой площадки, размещенных на официальном сайте компании, казахстанская "дочка" является полноправным представителем при совершении ряда юридических действий на территории РК, таких как проверка целостности, исправности, отсутствие брака, возврат товара.

Таким образом, предметом договора поручения является оказание посреднических услуг, суть которых определяется указаниями доверителя.

В целом же Договор, заключенный между ООО "Вайлдберриз" и ТОО "Вайлдберриз", по своему экономическому и юридическому содержанию является действиями в рамках договора поручения, а значит, на казахстанский филиал распространяются правила по обложению внутренним НДС. Согласно Налогового кодекса в случае реализации товаров, полученных от доверителя-нерезидента, не являющегося плательщиком налога на добавленную стоимость в РК и не осуществляющего деятельность через структурное подразделение, отгрузка товара является оборотом по реализации поверенного. Местом начала транспортировки признаются склады, расположенные на территории РК. Так что, реализацию ТОО "Вайлдберриз" необходимо рассматривать в качестве его облагаемого оборота, как поверенного в соответствии со статьей 374 Налогового кодекса.

Таким образом, вполне логично, что власти Казахстана ставят перед ТОО "Вайлдберриз", которое является налоговым резидентом, вопросы: где деньги от НДС, которые перестали поступать в казну? В свою очередь головной офис начал разыгрывать сложную околополитическую интригу, выдавая ряд уже привычных аргументов об инвестициях в РК и о значимости для отечественной экономики их бизнеса, при этом игнорируют главный вопрос, что казахстанцы переплачивают 8% от каждой покупки из-за разницы ставки НДС.

Количество работников за 2020 год составило 557 человек со средней ежемесячной заработной платой около 154 тысяч тенге. Компания не имеет собственности в РК, ни земельных участков, ни помещений с сортировочными центрами, ни просто точек реализации. Так что говорить об инвестициях сложно. С 2017 по 2019 год при совокупном годовом доходе 40 млрд тенге налогооблагаемый доход составил всего 177 миллионов, что свидетельствует о том, что основная прибыль экспортирована.

С октября 2020 года по март 2021 года в адрес ТОО "Вайлдберриз" импортировано товаров на сумму 35,3 млрд тенге, при этом за указанный период уплата НДС на сумму более 4 млрд тенге не произведена. Все отговорки, типа физическими лицами оплата товара производится напрямую ООО "Вайлдберриз", а значи, уплата НДС производится поставщиками по месту реализации товара не состоятельны, как и утверждения, что товары импортируются на территорию РК физическими лицами, ведь принцип их доставки на территорию РК не изменился.

Продолжают действовать и 4 арендованных сортировочных центра, и 300 пунктов выдачи. Внесены лишь незначительные изменения в правила пользования интернет-платформой Wildberries, которые носят формальный характер и направлены на исключение статуса поверенного. По сути, это попытка осуществить налоговый маневр и лишить Казахстан положенных ему налоговых выплат.

К сожалению, сами эти действия смысла не имеют. С 1 января 2022 года НДС в размере 12% при осуществлении электронной торговли посредством интернет - площадок будет обязаны уплачивать все иностранные интернет-компании осуществляющие поставки в страну. По слухам, на органы госдоходов сейчас оказывается нешуточное давление. ООО "Вайлдберриз" угрожает уходом с рынка, что якобы может привести к снижению темпов роста цифровой торговли и снижению инвестиционную привлекательности республики для мировых компаний в сфере цифровой торговли.

При этом игнорируются достигнутые в рамках ЕАЭС договоренности, согласно которым взимание косвенных налогов во взаимной торговле товарами осуществляется по принципу страны назначения, предусматривающему применение нулевой ставки НДС или освобождению от его уплаты при экспорте товаров.