Прокурор рассказал об оружии, найденном у экс-главы СК "Фармация"

Экс-глава СК "Фармация" Берик Шарип хранил у себя огнестрельное оружие, сообщил на онлайн-заседании Есильского суда Нур-Султана прокурор Дастан Купербаев, передает корреспондент zakon.kz.

Как сообщалось ранее, на первом судебном заседании судья Канат Дуйсембиев сообщил, что уголовное дело в отношении Берика Шарипа рассматривается по статье 361 (злоупотребление должностными полномочиями) ч4 п3 и статье 287 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) ч2.

Кроме того, Берик Шарип совершил также умышленное преступление против общественной безопасности и общественного порядка при следующих обстоятельствах. Шарип в период с октября 2006 года по апреля 2008 года проживал в Южно-Казахстанской области, работая в Департаменте здравоохранения области. В указанный период Шарип приобрел в оружейном магазине ТОО "Арсенал" Шымкента пистолет самообороны бесствольный огнестрельный модели МР-461 "Стражник", калибр 18х45, а также патроны травматического действия к пистолету, — сообщил Дастан Купербаев.

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Он добавил, что по статье 6 закона о госконтроле за оборотом отдельных видов оружия, огнестрельное бесствольное оружие относится к служебному. Хранение гражданского и служебного оружия и патронов к нему разрешается юридическим и физическим лицам, получившим в ОВД разрешение на хранение и ношение оружия.

Однако, по его словам, Шарип не имел соответствующего разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия, и с августа 2007 года по 6 августа 2020 года незаконно хранил у себя пистолет самообороны.

Также на суде сообщили, что 6 августа 2020 в ходе обыска по месту жительства Шарипа были обнаружены и изъяты указанный пистолет, книга эксплуатации, 4 патрона травматического действия и одна гильза от огнестрельного патрона.

Согласно заключению комплексной баллистической экспертизы пистолет относится к категории огнестрельного оружия травматического действия, исправен, для производства выстрелов пригоден, патроны также пригодны для производства выстрелов, — объяснил Купербаев.

Прокурор напомнил, что согласно ответу КАП МВД, документы на приобретение, хранение и ношение вышеуказанного оружия не выдавались.

При этом Шарип с 2014 года является владельцем двух гладкоствольных оружий моделей МР-153 12 калибра и ИЖ-27 12 калибра. Таким образом, Шарип совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьи 287 часть 2 УК, то есть незаконное хранение огнестрельного боевого оружия, — отметил прокурор.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан